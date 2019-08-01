Компании "Теплоэнерго" проверяют на высокие цены

Новости Бизнеса: Геннадий Зубко доверил аудиторской службе проверить 21 теплоэнерго на соответствие цен.

Государственная аудиторская служба проверит 21 предприятие теплокоммунэнерго на соответствие тарифообразования.

Об этом на селекторном совещании с регионами по подготовке к отопительному сезону заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Хочу сообщить, что 21 предприятие сейчас будет проверять Госаудитслужба для того, чтобы те тарифы, которые установлены на местах, проверить на эффективность и на соответствие действительности. Попали в такой перечень предприятия, в которых высокие тарифы - от 1800 грн за 1 Гкал", - сказал Зубко.

Он добавил, что почти во всех областях есть предприятия, которые подлежат проверке.