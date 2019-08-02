Агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

Новости Бизнеса: S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "В-".

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) с "CCC+" до уровня – "В-" с прогнозом "стабильный", сообщила пресс-служба УЗ в среду.

Как отмечает компания со ссылкой на S&P, причиной повышения рейтинга стало недавний успешный выпуск евробондов на $500 млн, после которого УЗ улучшила свои позиции ликвидности и увеличила сроки погашения финансовой задолженности.

Средства, привлеченные от евробондов, позволят "Укрзализныце" обеспечить амортизацию кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев, указано в сообщении.

При этом УЗ отметила: как результат, S&P ожидает, что "Укрзализныця" сгенерирует достаточный денежный поток от операционной деятельности, что позволит совокупно с мерами по повышению эффективности расходов и управления оборотным капиталом финансировать дальнейшие выплаты в 2020 году.

"Повышение кредитного рейтинга S&P демонстрирует профессиональным участникам рынка, что надежность компании ("Укрзализныци" – Ред.) находится на уровне суверена, а это сейчас топ-уровень, который может получить компания государственной формы собственности", - цитирует пресс-служба главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

В сообщении УЗ также указывается, что в марте 2019 года "Укрзализныця" погасила часть евробондов 2013 года на $150 млн. Вторая часть - в размере $150 млн - должна быть выплачена в сентябре 2019 года, после чего в марте и сентябре последующих двух лет должны быть осуществлены очередные выплаты в размере по $50 млн.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.