Скачать
Пятница, 02.08.2019
Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску

Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года

Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
20:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: До конца года система транзита газа должна быть выведена из подчинения НАК "Нафтогаз Украины"

До конца года система транзита газа должна быть выведена из подчинения НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом в эфире Радио НВ заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк.

"До конца года должно быть завершено реформирование НАК "Нафтогаз": газотранспортная система должна быть отделена от НАК "Нафтогаз". Это требования Третьего энергетического пакета, кроме того, это позволит создать конкурентные условия на рынке газа, чтобы все поставщики газа имели равный доступ", - сказал Данилюк.

Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с РФ о транзите газа

Как известно, НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГТС, Нафтогаз, СНБО, Александр Данилюк, Транзит газа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов-мажоритарщиков
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов
Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь