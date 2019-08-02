Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года

Новости Бизнеса: До конца года система транзита газа должна быть выведена из подчинения НАК "Нафтогаз Украины"

До конца года система транзита газа должна быть выведена из подчинения НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом в эфире Радио НВ заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк.

"До конца года должно быть завершено реформирование НАК "Нафтогаз": газотранспортная система должна быть отделена от НАК "Нафтогаз". Это требования Третьего энергетического пакета, кроме того, это позволит создать конкурентные условия на рынке газа, чтобы все поставщики газа имели равный доступ", - сказал Данилюк.

Как известно, НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.