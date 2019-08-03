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Shell заявили, что выполнят санкции США против Северного потока-2

Shell заявили, что выполнят санкции США против Северного потока-2
01:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: В компании Shell уверили, что будут выполнять санкции Штатов против Северного потока-2.

Нидерландско-британская компания Shell, являющаяся одним из акционеров проекта газопровода «Северный поток-2», заявила, что будет выполнять санкции США в случае их принятия, но «обязана продолжать выполнение договора о партнерстве».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление генерального директора Shell Бена ван Бердена.

«Единственный мандат, который у меня есть - это инвестировать осторожно и делать правильно для наших акционеров. Если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда у меня не будет выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязанность выполнять закон», - заявил ван Берден.

Еще один акционер, австрийская OMV, считает, что "Северный поток-2" - это "экономический проект, важный как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы", но не стала комментировать угрозу санкций.

Представитель швейцарской компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2", заявил, что "не спекулирует на потенциальных последствиях предложенных санкций".

Напомним, комитет Сената США по международным делам 31 июля принял законопроект, который должен наложить санкции на компании и лиц, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».

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США, Санкции, Shell, Северный поток-2.
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