"ОПЗ" возобновил производство аммиака и карбамида

Новости Бизнеса: Одесский припортовый завод снова начал производство аммиака и карбамида.

Одесский припортовый завод возобновил 4 августа производство аммиака и карбамида.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель генерального директора завода Николай Щуриков.

"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод (ОПЗ) начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", - отметил Щуриков.

По его словам, завод получил природный газ по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

Согласно договору, уточнил Щуриков, "минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ПАО «Одесский припортовый завод".

Ежемесячно предприятие будет получать около 60 миллионов кубометров газа, подытожил первый заместитель гендиректора завода.

Напоминаем, ОПЗ начал процедуру запуска агрегатов аммиака 1 августа. Пока что товар не продается ни на экспорт, ни на внутренний рынок.

"Это, наверное, первый раз за последние три года такая хорошая ситуация. Поэтому эту возможность не нужно упускать, но дать возможность заводу работать, а не нарабатывать долги и терять людей", - прокомментировал Щуриков заключение соглашения с компанией "Агро Газ Трейдинг" на пресс-конференции в Укринформе 25 июля.