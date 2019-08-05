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В "Укрзализныце" придумали, как сэкономить на закупке горючего

В "Укрзализныце" придумали, как сэкономить на закупке горючего
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса: АО "Укрзализныця" сэкономит на закупке горючего 45 миллионов.

АО "Укрзализныця" закупает 60 тыс. тонн дизельного топлива в четырех поставщиков с экономией почти 45 млн грн.

Об этом рассказал директор по вопросам закупок АО "Укрзализныця" Сергей Довгаленко, сообщается на сайте общества.

"Укрзализныця" готова заключить договора на поставку дизельного топлива с экономией почти 45 миллионов гривень", - сказал Довгаленко.

Раскрывая детали, он уточнил, что 3 августа этого года АО "Укрзализныця" провело переговоры с девятью поставщиками дизельного топлива и намерено заключить соглашения с четырьмя из них. Весь объем был разделен на 6 лотов по 10 тыс. тонн.

“Участие в переговорах приняли 9 поставщиков дизельного топлива: ООО "Оил-Трейд 2018", ООО "БНК-Украина", ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Анвитрейд", ЧП "ОККО контракт", ООО "Торговый дом "СОКАР Украина", ООО "Глуско Украина", ООО "Юнион Энерджи" и ООО "Торум". По результатам переговоров победителями были признаны четыре компании: ООО "Торум" в двух лотах с ценами 25 550 и 25 300 грн за тонну; ООО "Оил-Трейд 2018" в двух лотах с ценами 25 380 и 25 310 грн за тонну; ООО "Альянс Энерго Трейд" в одном лоте по цене 25 320 грн за тонну и ООО "Глуско Украина" в одном лоте по цене 25 250 грн за тонну”, - отметил менеджер Укрзализныци.

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По графику переговорной процедуры, договоры на поставку топлива должны быть заключены 9 августа.

Во время переговоров также обсуждались общие вопросы взаимодействия Укрзализныци и поставщиков, в частности перспективы заключения многолетнего рамочного соглашения, которое бы упростило участие в тендерах, позволило сделать поставку дизельного топлива более быстрой, прозрачной и предсказуемымой.

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Укрзализныця, Тендер, Компания.
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