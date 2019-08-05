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"Метинвест Диджитал" получил статус золотого партнера Microsoft

"Метинвест Диджитал" получил статус золотого партнера Microsoft
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Центр IT-экспертизы крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга "Метинвест", получил статус золотого партнера Microsoft - Gold Certified Partner.

"Метинвест Диджитал", центр IT-экспертизы крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга "Метинвест", получил статус золотого партнера Microsoft - Gold Certified Partner.

Как сообщается в пресс-релизе группы в понедельник, высший уровень партнерства является подтверждением квалификации и опыта команды экспертов "Метинвест Диджитал". Статус Microsoft Gold Certified Partner предоставляет компании-партнеру ряд преимуществ, в том числе оперативный доступ к инновационным материалам Microsoft, информации о новых разработках и продуктах, программам обучения, технической и консалтинговой поддержке.

При этом отмечается, что опыт работы экспертов "Метинвест Диджитал" с технологиями и приложениями Microsoft для решения бизнес-задач в группе "Метинвест" составляет более 12 лет. Компания владеет значительной технической экспертизой и проектным опытом внедрения различного уровня комплексных решений, приложений и отдельных инструментов для продуктивного использования технологий Microsoft.

Для получения статуса Microsoft Gold Certified Partner специалисты Центра экспертизы по IТ-инфраструктуре "Метинвест Диджитал" прошли сертификацию и подтвердили свои компетенции по специализациям Cloud Platform, Data Analytics, Data Platform, DevOps, а также Windows and Devices.

Генеральный директор "Метинвест Диджитал" Сергей Детюк констатировал, что применение цифровых технологий – это "должно быть" ("must have") для любого бизнеса сегодня.

"Для промышленных предприятий всегда существует определенный предел улучшения производительности, и его тяжело преодолеть без цифровых решений и технологических проектов. Такие технологии, как облачная обработка данных и искусственный интеллект, уже меняют нашу жизнь и работу, помогают решать актуальные проблемы бизнеса. Мы уверены, что технологии и решения от международных поставщиков, таких, как Microsoft, предоставят нашим клиентам возможность меняться и ускоряться, получать добавленную стоимость для бизнеса", - сказал гендиректор, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь директор Microsoft Ukraine Ян Питер де Йонг добавил, что сейчас время глобальной цифровой трансформации.

"Мы живем в удивительное время глобальной цифровой трансформации, так как все больше и больше клиентов мигрируют в облако и наращивают экспертизу цифровой трансформации для укрепления своих конкурентных преимуществ, создания новых бизнес возможностей для своих компаний, для Microsoft, для наших партнеров, совместно создавая и разрабатывая инновационные решения. Мы рады наблюдать непрерывный рост "Метинвест Диджитал" в этом направлении", - отметил топ-менеджер.

"Метинвест Диджитал" создана в 2018 году как Центр экспертизы цифровых технологий. В том же году, согласно рейтингам компании SAP AG, группа "Метинвест" признана компанией №1 по IT-зрелости в Украине и вошла в десятку мировых лидеров по IT-инновациям в металлургии.

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"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им. 

 

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Microsoft, Метинвест, IT, Metinvest Digital.
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