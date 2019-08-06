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Укрпочта обжаловала решение суда о возобновлении работы отделений

Укрпочта обжаловала решение суда о возобновлении работы отделений
15:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Бизнеса: Укрпочта подала апелляцию по делу о восстановлении стационарных отделений на решение суда от 3 июля 2019 года.

АО «Укрпочта» обжалует решение Окружного административного суда города Киева от 3 июля 2019 года по делу о восстановлении стационарных почтовых отделений в селах с населением менее 2000 жителей в Черниговской области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"2 августа АО «Укрпочта» подало апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд. Компания обжалует решение Окружного административного суда города Киева от 3 июля 2019 года по административному делу №640/8504/19 о восстановлении стационарных почтовых отделений в селах с населением менее 2000 жителей в Черниговской области и признании противоправным и недействительным Стратегического плана развития Укрпочты до 2021 года" , - говорится в сообщении.

АО «Укрпочта», которое выступает третьей стороной в деле, просит апелляционный административный суд отменить решение Окружного административного суда и принять новое решение об отказе ОО «Общественное движение Сергея Коровченко «Обновление» в части удовлетворенных исковых требований к Мининфраструктуре.

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Компания считает, что заключения суда первой инстанции вынесены с неполным выяснением обстоятельств.

В частности, Окружной административный суд города Киева не учел, что АО «Укрпочта» - не бюджетная организация, и она для обеспечения прибыльной деятельности самостоятельно определяет количество отделений почтовой связи и численность работников.

Кроме того, в компании считают ошибочным заключение суда первой инстанции, что почтовые услуги могут предоставляться только в стационарных почтовых отделениях.

"Сельские жители Черниговской области через передвижные отделения связи имеют такой же полный спектр услуг почтовой связи, что и в стационарных. При этом объем и качество услуг Укрпочты выросли, потому как передвижное отделение может добраться даже до тех самых отдаленных сел, где ранее не было стационарных объектов связи", - утверждают в почтовом ведомстве. Требование обязать Мининфраструктуры возобновить работу стационарных отделений почтовой связи в Черниговской области в Укрпочте называют противоречащим нормам материального права.

"Решение этих вопросов является компетенцией Наблюдательного совета общества, а разработка и внедрение стратегии Укрпочты, утвержденной Наблюдательным советом, относится к компетенции генерального директора компании", - отмечает пресс-служба.

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Как сообщалось ранее, 3 июля Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении Стратегического плана развития ОАО "Укрпочта" на период до 2021 года" в части внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2000 жителей. Суд обязал Мининфраструктуры Украины восстановить стационарные почтовые отделения в таких селах.

Среди оснований вынесения судом такого решения по делу - нарушение порядка принятия приказа Мининфраструктуры и нарушение статьи 19 Закона Украины "О почтовой связи".

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Киев, Черниговская область, Суд, Укрпочта.
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