Верховный суд возобновил арест недвижимости Фирташа

Верховный Суд возобновил арест всего движимого и недвижимого имущества предприятия "Ровноазот".
Об этом сообщает Finbalance.
Отмечается, что суд частично удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка, отменив постановления судов предыдущих инстанций.
Кроме имущества, суд также возобновил арест счетов завода в банках "Клиринговый дом" и "Альянс".
Активы "Ровноазота" арестовали в октябре и ноябре 2018 года в рамках судебного спора с Проминвестбанком. Банк через суд требовал взыскать с предприятия 49,6 млн долларов долга, как с поручителя за Северодонецкое объединение Азот (оба предприятия входят в структуру Ostchem Фирташа).
В декабре 2018 года Хозяйственный суд Волынской области предоставил отсрочку "Ривнеазоту" на погашение долга перед банком до 18 марта 2019 года.
Тогда предприятие заявляло, что находится на грани банкротства и у него нет денег, чтобы выплатить банку 49,6 млн долларов.