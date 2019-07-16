Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США

Новости мира: Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.

Такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Австрии.

Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.

В то же время, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.

Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу Фирташа США отложено.

Как известно, в Соединенных Штатах украинского олигарха Фирташа обвиняют в выплате взяток банкам США за проект по добыче титана в Индии. Фирташ это отрицает. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В связи с запросом США на экстрадицию он вынужден находиться в Вене с марта 2014 года. После кратковременного содержания под стражей Фирташ вышел под залог в 125 млн евро.

В 2017 году Высший земельный суд Вены решил, что экстрадиция Фирташа в США является допустимой.