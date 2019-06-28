Эксперт: Конфискация активов Фирташа будет в пользу Штатов

Новости Украины: На активы олигарха Дмитрия Фирташа претендует исключительно американское правительство.

На конфискованные активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа в случае его экстрадиции в Соединенные Штаты Америки и доказания вины в суде претендует исключительно американское правительство.

Об этом в эфире Громадського сообщила юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

"Обвинения Фирташа касаются индийского коррупционного кейса, где Украина не является ни местом преступления, ни потерпевшей стороной", — пояснила эксперт.

Она также отметила, что в случае экстрадиции Фирташа из Австрии в США, украинский олигарх будет иметь два варианта. Первый — сделка со следствием, итогом которой станет определение суммы конфискованного имущества и приемлемый для обеих сторон тюремный срок. Второй — прохождение через полный судебный процесс, слушания и приговор.

"Насколько помню, это будет дело с судом присяжных – то есть это будет длительный процесс", — добавила Шевчук.

Отвечая на вопрос журналиста Громадського, неотвратимо ли наказание американской Фемидой украинского олигарха юрист сообщила, что пока нельзя уверенно утверждать это, «но учитывая то, как сильно Дмитрий Фирташ боролся с этой экстрадицией – ему есть чего бояться».