В Великобритании отменили десятки авиарейсов

Новости Бизнеса: Компания British Airways отменила 10 рейсов, свыше 80 перенесены из-за технических проблем.

British Airways отменила десятки рейсов из лондонских аэропортов после того, как в системах регистрации авиакомпании возникли технические проблемы.

В связи с проблемой в среду рейсы на короткие дистанции из аэропортов Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити отменены или задерживаются.

По информации компании, 81 рейс из и в аэропорт Хитроу отменены, 10 рейсов отменили в аэропорту Гатвик. Более 200 других рейсов отправились с задержкой.

Авиакомпания заявила, что пассажиры, пострадавшие в результате сбоя, смогут перебронировать билеты на другой день.

В мае 2017 года десятки тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении, когда глобальный компьютерный сбой нарушил полеты сотен рейсов British Airways в течение трех дней.

Пассажиры British Airways также столкнулись с серьезными задержками в июле и сентябре 2016 года из-за проблем с системами онлайн-регистрации авиакомпании.