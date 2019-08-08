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"Энергоатом" остановил работу пяти атомных блоков

"Энергоатом" остановил работу пяти атомных блоков
10:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Как сообщили в компании остановка связана с проведением ремонтных работ.

По состоянию на 8 августа в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 195,15 млн кВт-ч электроэнергии. передает УНН. 

"8 августа на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.

 В частности:

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 149-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 67-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 76-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 85-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 257-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 870 МВт, РАЭС - 1 510 МВт, ЮУАЭС - 1 725 МВт, ХАЭС - 880 МВт.

"За прошедшие сутки, 7 августа, станциями произведено 195,15 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Кабмин обязал "Энергоатом" продавать 90% энергии по фиксируемой цене

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС, по данным компании, - в пределах нормы.

Напомним, "Энергоатом" нарастил сбыт электроэнергии на 12,2%.

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Ремонт, Электричество, Энергоатом, Энергоблок, энергосистема.
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