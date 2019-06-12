Кабмин обязал "Энергоатом" продавать 90% энергии по фиксируемой цене

Новости Бизнеса: В Кабинете министров приняли решение обязать компанию "Энергоатом" продавать почти всю свою электроэнергию по фиксированной цене.

Решением правительства отныне государственная компания "НАЭК "Энергоатом" обязана продавать 90% электроэнергии по стабильной цене в новом рынке электроэнергии. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Это позволит нивелировать конкурентную среду для госпредприятия. "Учитывая, что у нас импорта нет, а "Энергоатом" будет регулироваться, у нас нерегулируемой остается одна компания, которая будет работать в свободном рынке. Конкуренции тут нет, это не создание рынка конкурентного", - объяснил Герус.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров приняли решение ввести обязательства для госкомпаний "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", касающиеся поставки энергоресурсов населению в период с 1 июля текущего года до конца 2020 года.

Тогда условия предусматривали продажу 60% энергии, которую генерирует "Энергоатом", а также 20% энергоресурсов "Укргидроэнерго" по фиксируемой цене.

Как объяснил данное решение Министр энергетики Игорь Насалик, это позволило не поднимать стоимость электроэнергии для населения в условиях нового рынка.