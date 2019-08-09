Скачать
Пятница, 09.08.2019
Трамп назначил нового директора Нацразведки
Трамп назначил нового директора Нацразведки
ЕС разрабатывает рекомендации в ответ на паспорта РФ на Донбассе
ЕС разрабатывает рекомендации в ответ на паспорта РФ на Донбассе
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя

Убытки Uber увеличились в 5 раз и достигли рекордного уровня

Убытки Uber увеличились в 5 раз и достигли рекордного уровня
10:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Рост потерь компания объясняет расходами, связанными с IPO.

Убытки американской компании Uber во II квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности. Это рекордные квартальные убытки для Uber, пишет The Wall Street Journal.

По сравнению с предыдущим кварталом убытки компании выросли в пять раз. Рост потерь компания объясняет расходами, связанными с IPO: они составили $3,9 млрд. Еще почти $300 млн Uber потратил на премии водителям в связи с размещением.

Компании также приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией по всему миру, обращает внимание The Wall Street Journal. Выручка Uber в Латинской Америке снизилась на 24% по сравнению со II кварталом 2018 г. Этот регион когда-то был источником сильного роста для компании, отмечает газета.

Uber запустит первое в мире подводное такси

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. В мае этого года Uber привлек более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Такси, IPO, The Wall Street Journal, Alibaba, Uber.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
03 Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
04 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
05 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На один из финских городов произошла атака хакеров
На один из финских городов произошла атака хакеров
Из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях Украины
В 6 областях Украины обесточены 205 населенных пунктов
Япония &quot;присоединила&quot; к себе Курилы
Япония "присоединила" к себе Курилы
Рецепт дня: рулетики из баклажанов с сыром, орехами и зеленью
Рецепт дня: рулетики из баклажанов с сыром, орехами и зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь