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В Украине собираются создать систему, предупреждающую о захвате бизнеса и недвижимости

В Украине собираются создать систему, предупреждающую о захвате бизнеса и недвижимости
15:04 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украинцев будут предупреждать про захват бизнеса и недвижимости.

В Украине планируют создать систему, которая будет предупреждать граждан про захват их недвижимости или бизнеса.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, который стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

"Мы хотим создать систему, которая будет уведомлять граждан о том, что их имущество переходит кому-то другому", - отметил Дубилет.

По его словам, эту реформу можно разбить на три части.

Во-первых, планируется дать гражданам и бизнесу возможность бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет собственника.

"Сейчас подобный сервис есть, но он а) платный; б) касается только недвижимости, и то не всей. Наша цель — сделать сервис бесплатным, охватывающим все типы имущества и доступным через разных провайдеров", - пояснил Дубилет.

Во-вторых, в планах - научиться уведомлять граждан, даже если они не подписались.

"Каким бы простым сервис подписки ни был, большинство граждан на него не подпишутся. Поэтому мы ставим перед собой задачу научиться слать им уведомления в любом случае", - отметил он.

Дубилет отметил, что сложность заключается в том, что в Украине нет "нормального реестра с контактными данными граждан". Поэтому планируется интегрироваться с бюро кредитных историй, у которых есть контактные данные большинства граждан.

В-третьих, планируется уведомлять о подготовке сделки, а не только об уже совершенных.

"Если вашу квартиру или бизнес уже отжали, то процесс возврата может быть долгим и утомительным. Мы должны сделать так, чтобы вы получали уведомления о регистрационном действии еще на этапе подготовки", - отметил советник в. о. обязанности главы СБУ.

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Он добавил, что одновременно нужно дать возможность гражданам затормозить такую сделку.

"Например - путем упрощения процедур подачи жалобы в анти-рейдерскую комиссию при Минюсте. Впрочем, мы понимаем, что это может привести к злоупотреблениям и со стороны продавцов, так что будем внедрять аккуратно", - пояснил Дубилет.

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СБУ, Бизнес, Дмитрий Дубилет, Иван Баканов.
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