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СБУ блокировала кибератаку на ТРК Черноморка

СБУ блокировала кибератаку на ТРК Черноморка
10:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:СБУ вместе из сотрудниками ТРК "Черноморка" помогла устранить последствия кибератаки на сервер компании.

Служба безопасности Украины во взаимодействии с представителями телерадиокомпании "Черноморка" утстранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.

"Сотрудники СБУ установили, что кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов. Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя", - сообщается на странице СБУ в соцсети Фейсбук.

СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.

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В настоящее время работа ТРК полностью восстановлена, а ее команда совместно со специалистами СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.

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СБУ, Кибератака, ТРК Черноморка.
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