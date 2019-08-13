СБУ блокировала кибератаку на ТРК Черноморка

Новости Бизнеса:СБУ вместе из сотрудниками ТРК "Черноморка" помогла устранить последствия кибератаки на сервер компании.

Служба безопасности Украины во взаимодействии с представителями телерадиокомпании "Черноморка" утстранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.

"Сотрудники СБУ установили, что кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов. Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя", - сообщается на странице СБУ в соцсети Фейсбук.

СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.

В настоящее время работа ТРК полностью восстановлена, а ее команда совместно со специалистами СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.