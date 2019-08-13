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Дания задерживает строительство Nord Stream 2

Дания задерживает строительство Nord Stream 2
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В компании Nord Stream 2 отмечают, что из-за отсутствия разрешения со стороны Дании проект может прибавить в стоимости.

Из-за отсутствия разрешений от Дании строительство газопровода "Северный поток-2" может задержаться.

Об этом заявил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, сообщает Польское радио.

"Все зависит от того, когда мы получим разрешения от Дании. Если получим их в ближайшее время, то проект завершим вовремя. Однако из-за проволочек с выдачей разрешений есть риск задержки проекта и увеличения средств", - сказал он.

По словам Мюллера, работы при строительстве газопровода Nord Stream 2 в немецких территориальных водах происходят согласно графику.

Однако в связи с отсутствием датских разрешений, в районе острова Борнхольм работы приостановили.

Ранее СМИ отмечали, что строительство газопровода "Северный поток-2" из-за проблем с разрешениями Дании может задержаться на восемь месяцев и подорожать на 660 млн евро.

Проект Nord Stream 2 не закроется в случае санкций США

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Как предполагается, мощность второй ветки "Северного потока-2" составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, длина - более 1,2 тыс. км.

При запуске проекта планировалось завершить его до конца 2019 года.

Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2" из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Дональд Трамп угрожает заблокировать проект санкциями.

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Дания, РФ, Северный поток-2, Йенс Мюллер.
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