Скачать
Вторник, 13.08.2019
Арьев рассказал об угрозах, кроющихся в предоставлении гражданства всем оппозиционерам РФ
Арьев рассказал об угрозах, кроющихся в предоставлении гражданства всем оппозиционерам РФ
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
Динамо - Брюгге: стартовые составы на ответный матч ЛЧ
Динамо - Брюгге: стартовые составы на ответный матч ЛЧ
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане

Канадская Fairfax решила приобрести украинскую страховую компанию

Канадская Fairfax решила приобрести украинскую страховую компанию
19:41 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Fairfax Financial Holdings Limited хочет приобрести акции страховой компании "Универсальная".

Канадская компания Fairfax Financial Holdings Limited просит Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешить приобрести акции страховой компании "Универсальная", что позволит превысить 25% голосов в ее правлении.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Кроме того, АМКУ рассмотрит вопрос о предоставлении канадской компании разрешения на приобретение через новосозданную ООО "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз" акции этой же страховой компании, чтобы обеспечить ей 50% голосов в высшем органе управления страховщика.

Также Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) могут разрешить приобрести долю в уставном капитале компании "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз", а это, в свою очередь, обеспечит превышение 25% голосов в управлении обществом.

АМКУ обязал Госстройцентр МОЗ отменить аукцион на "Прозорро"

В АМКУ отметили, что компаниям Fairfax Financial Holdings Limited и Whiteford Limited (Кипр) будет предоставлено разрешение на согласованные действия в виде обязательств по воздержанию от конкуренции и запрете переманивания работников сроком на пять лет.

Как известно, страховая компания "Универсальная" была основана в 1991 году и специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования. По состоянию на июнь 2019 года ее активы составляли чуть более 1,3 млрд грн, а собственный капитал вырос почти до 276,5 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АМКУ, Страховая компания, Fairfax.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
02 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
03 Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
04 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
05 Маникюр 2019: изысканный дизайн для коротких ногтей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина снизила транзит нефти в Европу
Украина снизила транзит нефти в Европу
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Юнкер &quot;завязывает&quot; с участием в политике ЕС
Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь