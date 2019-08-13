Канадская Fairfax решила приобрести украинскую страховую компанию

Новости Бизнеса:Fairfax Financial Holdings Limited хочет приобрести акции страховой компании "Универсальная".

Канадская компания Fairfax Financial Holdings Limited просит Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешить приобрести акции страховой компании "Универсальная", что позволит превысить 25% голосов в ее правлении.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Кроме того, АМКУ рассмотрит вопрос о предоставлении канадской компании разрешения на приобретение через новосозданную ООО "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз" акции этой же страховой компании, чтобы обеспечить ей 50% голосов в высшем органе управления страховщика.

Также Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) могут разрешить приобрести долю в уставном капитале компании "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз", а это, в свою очередь, обеспечит превышение 25% голосов в управлении обществом.

В АМКУ отметили, что компаниям Fairfax Financial Holdings Limited и Whiteford Limited (Кипр) будет предоставлено разрешение на согласованные действия в виде обязательств по воздержанию от конкуренции и запрете переманивания работников сроком на пять лет.

Как известно, страховая компания "Универсальная" была основана в 1991 году и специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования. По состоянию на июнь 2019 года ее активы составляли чуть более 1,3 млрд грн, а собственный капитал вырос почти до 276,5 млн грн.