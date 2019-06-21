АМКУ обязал Госстройцентр МОЗ отменить аукцион на "Прозорро"

Новости Украины: В АМКУ приняли к сведению сигналы о нарушении Госстройцентром МОЗ процедуры закупки на развитие Института рака.

Нарушения, о которых идет речь на сайте Министерства здравоохранения, были обнаружены командой журналистов одного из проектов, где занимаются проверкой законности проведения тендеров госучреждениями.

На почве обнаруженных представителями СМИ "промахов" в объявленном аукционе Министерство провело внутренний аудит Государственного строительного центра МОЗ Украины. В результате сигналы о потенциальных нарушениях были подтверждены.

"Моз Украины обратилось в уполномоченные органы, чтобы проверить эти факты, и подготовило обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества предыдущим руководством ГП "ДБЦ МОЗ Украины"", - говорится на сайте ведомства.

В АМКУ уже отреагировали на данный инцидент: 19 июня представители комитета приняли решение обязать госпредприятие отменить объявленный тендер на закупку для развития Института рака. Ожидаемая стоимость аукциона составляла почти 2,5 миллиарда гривен.

На сайте проекта, в котором обнаружили потенциальные нарушения в тендере, говорится о нарушениях, касающихся, в частности, сроков оплаты выполненных работ, которые значительно превышают периоды, установленные на других тендерных площадках.

Также журналисты смогли обнаружить ошибки в процедуре загрузки документации на сайт, путаницу с адресом для предоставления счетов (по указанному адресу находится сельсовет), а также неправильное оформление списков оборудования для закупки.