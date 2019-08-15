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"Нафтогаз" рассчитывает взыскать с "Газпрома" $3 млрд в конце 2020 года

"Нафтогаз" рассчитывает взыскать с "Газпрома" $3 млрд в конце 2020 года
15:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что компания добивается судебных решений для получения разрешений на реализацию арестованных активов.

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $3 млрд в конце 2020 года, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Мой прогноз: до конца 2020 года мы взыщем всю сумму – около $3 млрд ($2,6 млрд плюс проценты -прим.ред.). Начнем взыскание в середине 2020 года и закончим к концу 2020 года", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда".

Витренко напомнил, что НАК добился ареста активов "Газпрома" в Великобритании и Нидерландах, а также ограничительных мер в Люксембурге и Швейцарии, поскольку в этих странах нет активов российской компании, которые можно было бы заморозить.

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По его словам, в настоящее время "Нафтогаз" добивается отдельных судебных решений для получения разрешений на реализацию арестованных активов.

"В Англии законодательство построено так, что если замороженные активы соизмеримы с суммой долга, то суды ждут решения апелляции. В Голландии можно реализовывать активы до решения апелляции, но там "Газпром" использовал все правды и неправды: заявил, что они не получали уведомление о начале процесса. В результате процесс затянулся, слушания по нему будут только в декабре", - пояснил Витренко.

Он также уточнил, что общая сумма оценки замороженных активов даже превышает $3 млрд.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях.

Из-за нежелания выполнить решения арбитража долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличивается почти на $200 млн в год в виде набежавших процентов.

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Газпром, Нафтогаз Украины, Юрий Витренко.
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