"Укрпочта" взвинтила тарифы на печатные издания

Новости Бизнеса:Для стабильной работы национального почтового оператора было принято решение поднять тарифы на услугу подписки печатных изданий.

ПАО "Укрпочта" с 1 января 2020 года повысит тариф на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке на 12%-15%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Так, Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа об изменении тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке через "Укрпочту" с 1 января 2020 года.

Поэтому, как отметили в "Укрпочте", для обеспечения минимального уровня себестоимости и стабильной работы национального почтового оператора тариф изменится в среднем на 12%-15%. В то же время, как сообщили в компании, несмотря на снижение стоимости бумаги, у 60% индексов изданий издатели повысили свои расценки на 11-50%.

Как уточняется, стоимость:

общегосударственного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 180 грн, а после изменения тарифа - 189,96 грн;

областного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 135 грн, а после изменения тарифа - 140,04 грн;

районного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 120 грн, а после изменения тарифа - 124,38 грн.

В то же время, тариф на услугу по приему подписки на 6 месяцев изменится только на 1,85 грн - с 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

"Тиражи печатной прессы падают и будут падать в силу цифровизации, сокращение количества жителей страны, особенно жителей села, которые являются основными подписчиками. "Укрпочта" будет делать все возможное, чтобы их удержать - запускается онлайн подписка, предоставляются скидки, работает мотивация для сотрудников, усиливается контроль качества. Однако тарифы будут расти с увеличением зарплаты сотрудников, потому что эти расходы не на кого переложить", - пояснил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.