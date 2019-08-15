Скачать
Четверг, 15.08.2019
Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Кабмин отказал Луганщине в специальных ценах на энергоносители
Кабмин отказал Луганщине в специальных ценах на энергоносители
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Google представила крупное обновление Chrome OS
Google представила крупное обновление Chrome OS

"Укрпочта" взвинтила тарифы на печатные издания

"Укрпочта" взвинтила тарифы на печатные издания
21:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Для стабильной работы национального почтового оператора было принято решение поднять тарифы на услугу подписки печатных изданий.

ПАО "Укрпочта" с 1 января 2020 года повысит тариф на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке на 12%-15%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Так, Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа об изменении тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке через "Укрпочту" с 1 января 2020 года.

Поэтому, как отметили в "Укрпочте", для обеспечения минимального уровня себестоимости и стабильной работы национального почтового оператора тариф изменится в среднем на 12%-15%. В то же время, как сообщили в компании, несмотря на снижение стоимости бумаги, у 60% индексов изданий издатели повысили свои расценки на 11-50%.

Как уточняется, стоимость:

  • общегосударственного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 180 грн, а после изменения тарифа - 189,96 грн;
  • областного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 135 грн, а после изменения тарифа - 140,04 грн;
  • районного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 120 грн, а после изменения тарифа - 124,38 грн.

В то же время, тариф на услугу по приему подписки на 6 месяцев изменится только на 1,85 грн - с 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

Укрпочта обжаловала решение суда о возобновлении работы отделений

"Тиражи печатной прессы падают и будут падать в силу цифровизации, сокращение количества жителей страны, особенно жителей села, которые являются основными подписчиками. "Укрпочта" будет делать все возможное, чтобы их удержать - запускается онлайн подписка, предоставляются скидки, работает мотивация для сотрудников, усиливается контроль качества. Однако тарифы будут расти с увеличением зарплаты сотрудников, потому что эти расходы не на кого переложить", - пояснил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тарифы, Укрпочта, Почта, Укрпошта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
03 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Утвержден план мероприятий на День Независимости
Принцессе Анне – 69: поздравления от королевской семьи
Принцессе Анне – 69: поздравления от королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь