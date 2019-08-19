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Акции "Укртелекома" арестовали за долги перед Ощадбанком

Акции "Укртелекома" арестовали за долги перед Ощадбанком
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги перед Ощадбанком.

Государственная исполнительная служба наложила арест почти на 93% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций "Укртелекома") перед Ощадбанком, говорится в сообщении банка.

"Арестованные акции "Укртелекома" должны быть проданы по процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов "ЕСУ" перед банком в размере почти 1,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, в установленные проспектом эмиссии сроки "ЕСУ" не осуществила погашение облигаций и не уплатила начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке.

Судебные процедуры длились почти два года.

"При этом "ЕСУ" пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, рассрочка была отменена", - сообщили в пресс-службе банка.

"ЕСУ" осведомлено о возбужденных исполнительных производствах относительно существующих обязательств по облигациям общества. ООО "ЕСУ" ответственно относится к своим обязательствам и ищет пути их урегулирования", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укртелекома".

Как сообщалось, ранее в "Укртелекоме" заявляли о разочаровании решением Верховного суда о признании законным договора с Ощадбанком о покупке у него облигаций "ЕСУ" на сумму 1 млрд грн плюс проценты и заявили, что договор не может быть реально выполненным без существенного вреда для деятельности компании.

"Укртелеком" и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца "ЕСУ" серии "С" на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход. В августе 2017 года "Укртелеком" инициировал в Хозяйственный суд Киева спор о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными и выиграл его в сентября 2018 года, а затем и в апелляционном суде в феврале 2019 года, однако теперь проиграл кассацию.

По данным Ощадбанка, сумма обязательств компании перед ним – почти 1,5 млрд грн. По данным агентства "Интерфакс-Украина" речь идет о сумме до 1,36 млрд грн

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. EBITDA оператора за минувший год сократилась на 12% - до 1,618 млрд грн, выручка - на 2,3%, до 6,449 млрд грн.

Ощадбанк заключил дополнительный договор о выдаче "теплых" кредитов для ОСМД

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (279,64 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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Ощадбанк, Укртелеком, Исполнительная служба, ЕСУ.
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