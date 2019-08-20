Абрамовичус хочет сменить главу концерна "Укроборонпром"

Новости Бизнеса:Айварас Абромавичус из-за неэффективности работы хочет сменить главу госконцерна, на пост главы уже рассматриваются семь кандидатов.

Новоназначенный председатель наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"Айварас Абромавичус считает, что реформа концерна возможна только после смены руководителя.

"Генерального директора "Укроборонпрома"Павла Букина нужно менять, потому что он недостаточно эффективен. И, как практика показывает, связан какими-то старыми обязанностями. Потерян контроль над предприятиями, отсутствует кооперация среди них, очень низкая производительность, огромная проблема с долгами, плохое взаимодействие с другими важными стейкхолдерами, полное отсутствие новых, прорывных проектов", – сказал Абромавичус.

По его словам, из долгого списка претендентов на пост генерального директора "Укроборонпрома" рекрутеры отобрали семь кандидатов, трое из которых готовы работать в новой команде. "Новая команда – это группа известных топ-менеджеров с разносторонним опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом. Все принимали участие в успешных трансформациях нереформированных структур – в частном бизнесе или Прозорро, МЭРТ, УГД. Этих руководителей отбирали по принципу, чтобы у них не было конфликта интересов, чтобы не было бизнеса в секторе обороны и безопасности, чтобы не были задействованы родственники в этом секторе", – подчеркнул Абромавичус. Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром"Алексея Тимофеева. До этого Тимофеев работал председателем правления "Смарт-Холдинга", который принадлежит бизнесмену Вадиму Новинскому. Также он был топ-менеджером компании "Гео Альянс"бизнесмена Виктора Пинчука, работал в государственном предприятии "Укргаздобыча", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

По словам Абромавичуса, главной целью "Укроборонпрома"является своевременная поставка качественного вооружения Вооруженным силам Украины. Одновременно надо наращивать экспорт и сделать из "Укроборонпрома"современную компанию. "Я смотрю на трансформацию других государственных предприятий, в том числе, которую инициировал я сам, будучи министром экономики, и каждый раз вижу, что трансформация в этих компаниях возможна только после того, как происходит смена руководящего персонала", – заявил Абромавичус. Председатель наблюдательного совета также сообщил об экспортном потенциале концерна "Укроборонпром". "В экспорте мы ставим амбициозную цель – вырасти в 5 раз до 2025 года. Мы хотим экспортировать на 2 миллиарда долларов США в год. Самое перспективное направление - это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе из-за саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление. А также ракетостроение, где в последнее время подписано несколько очень удачных контрактов, где мы знаем, что у нас есть на мировых рынках конкурентное преимущество, туда надо бросить лучшие ресурсы», – сказал Абромавичус.

Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины, 11 июля 2019 года возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома". Государственный концерн "Укроборонпром"создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более ста предприятий ОПК Украины.