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Генеральным директором "Укроборонпрома" может стать Алексей Тимофеев

Генеральным директором "Укроборонпрома" может стать Алексей Тимофеев
20:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев может возглавить "Укроборонпром".

Премьер-министр Владимир Гройсман подал представление на назначение генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" известного менеджера, экс-главы "Смарт-холдинга" Алексея Тимофеева.

Сам Тимофеев прокомментировал это событие на своей странице в Facebook в понедельник.

"Окончательное решение по кандидатуре генерального директора концерна "Укроборонпром" принимает президент… Этого решения еще нет. Представление премьер-министра - это промежуточный документ. Не торопите события", – сказано в сообщении.

Ранее он уточнял, что процесс отбора вел наблюдательный совет концерна.

"Для того, чтобы понять мотивацию, надо посмотреть на проект моими глазами. Это больше $1 млрд долларов выручки на сегодня по группе компаний, более 60 тысяч человек, несколько дивизионов, цель вырасти в три раза за 5 лет, разработать экспортные стратегии, в разы увеличить показатели по эффективности, вырваться из старой колеи "придворной" конторы и так далее", – пояснил Тимофеев решение подать свою кандидатуру.

По его словам, редко какой бизнес ставит такие масштабные задачи.

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Как сообщалось, Тимофеев занимал должность генерального директора "Смарт-холдинга" с апреля 2014 года по август 2015 года. До этого с ноября 2013 года занимал должность директора по операционной деятельности ЧАО, а с июля 2011 года был руководителем компании "Смарт Энерджи".

В настоящее время он является главным операционным директором американской Trident Acquisitions Corp, которая была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря, результаты которого оспариваются в суде.

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Сейчас "Укроборонпром" возглавляет Павел Букин, которого назначил на эту должность феврале 2018 года президент Петр Порошенко.

Согласно уставу "Укроборонпрома", набсовет является высшим органом управления и включает пять членов, трех из которых назначает президент, а двух – уполномоченный орган управление (правительство). Указами в июне и июле этого года президент Владимир Зеленский назначил членами набсовета госконцерна министра экономического развития Украины в 2014-2016 гг. Айвараса Абромавичуса (затем был избран главой набсовета), своего внештатного советника Андрея Загороднюка и Давида Арахамию, который в 2014-2017 гг. возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины.

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Еще одним членом набсовета "Укроборонпрома" является зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009 гг.) Энтони Тетер (Anthony Tether), введенный в него правительством в январе 2018 года. Одно место в набсовете по квоте правительства остается вакантным.

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Кабмин, Укроборонпром, Смарт-холдинг, Владимир Гройсман, Алексей Тимофеев.
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