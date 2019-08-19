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Нетаньяху встретится с Гройсманом во вторник

Нетаньяху встретится с Гройсманом во вторник
13:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Премьер-министр Израиля находится в Украине с официальным визитом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут встречу во вторник, 20 августа, в Киеве.

"20 августа при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху состоится встреча относительно сотрудничества между Украиной и Государством Израиль в сферах сельского хозяйства, IT-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

Аккредитация проводится до 16.00 19 августа.

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Нетаньяху находится с визитом в Украине с 18 августа. В понедельник, 19 августа, он встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Гройсман.
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