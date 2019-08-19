Гройсман - о необходимости проведения образовательной реформы

Новости Украины:Владимир Гройсман подчеркнул важность продолжения следующим правительством реформ в образовании и науке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает необходимость продолжения следующим правительством реформ в образовании и науке.

Об этом он заявил во время образовательной конференции сегодня в Киеве.

По его словам, тема образования и работников этой сферы должно быть доминирующей в следующем политическом периоде.

”Потому что именно из сферы образования, из образовательной среды выходят новые инженеры, ученые, врачи, наши украинские военные. И поэтому очень важно, чтобы эти приоритеты были сохранены”, - отметил Гройсман.

Конференція #НоваУкраїнськаШкола. Ми проінвестували в #НУШ близько 7 млрд грн. Цього року до "Нової української школи" піде вже 1 млн дітей. Дуже важливо продовжити цю освітню реформу. pic.twitter.com/Ypk7RC6vTV — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 19, 2019

”Мы должны сделать так, чтобы единое образовательное пространство было абсолютно сформировано, исходя из наших задач и приоритетов. Не могут украинские дети стоять в очередях в детские сады. Мы должны разгрузить там, где это необходимо, среднее образование. Мы должны модернизировать профессионально-техническое образование. Понятно, что у нас накоплено очень много вопросов в науке. Это все должно стать абсолютно четким приоритетом на новый политический период ”, - сказал премьер.

При этом он напомнил, что правительство готовит переходные материалы по своей работе для следующих министров.