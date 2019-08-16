Разумков рассказал о своих политических планах

Новости Украины:Дмитрий Разумков хочет реализовать три реформы в Верховной Раде.

Об этом стало известно из интервью лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова "Новому времени"

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков хочет по итогам своей работы в Верховиной Раде реализовать три реформы.

"Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен", - заявляет Разумков.

Разумков отметил, что во многих вопросах, за исключением процедуры закупки медпрепаратов, не поддерживает и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

По его словам, он не видит заметных результатов реформы в медучреждениях, в частности в больницах Василькова, где он живет.

Напомним, Разумков пригрозил отключать микрофон нардепам, которые игнорируют украинский язык

Ранее сообщалось, что подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва.