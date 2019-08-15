Скачать
Четверг, 15.08.2019
Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Кабмин отказал Луганщине в специальных ценах на энергоносители
Кабмин отказал Луганщине в специальных ценах на энергоносители
Заря 0:0 ЦСКА София: онлайн трансляция 2-й тайм
Заря 0:0 ЦСКА София: онлайн трансляция 2-й тайм
Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров
Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров

Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта

Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На создании комитета молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично Владимир Зеленский.

Председатель подготовительной депутатской группы, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что на создании в Верховной Раде отдельного комитета по делам молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы услышали те предложения, которые звучали от общества, от представителей спорта, с учетом того, что скоро состоится Олимпиада. К нам поступали предложения от различных структур. Особенно хотелось бы отметить позицию президента, который обращался с предложением оставить отдельно комитет по вопросам молодежи и спорта", - сказал он на брифинге в четверг после заседания подготовительной группы.

Подготовительная группа сформировала 23 комитета Рады: список

Разумков указал, что эти предложения были учтены и из предметов ведения комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики были выделены вопросы молодежи и спорта для отдельного комитета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Комитет, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Дмитрий Разумков, Комитеты Рады.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
03 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Принцессе Анне – 69: поздравления от королевской семьи
Принцессе Анне – 69: поздравления от королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь