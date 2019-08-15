Подготовительная группа сформировала 23 комитета Рады: список

Подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва.
Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы в четверг в Киеве.
Также в новой Раде решили не создавать специальную комиссию по приватизации.
В частности, предлагается сформировать следующие парламентские комитеты:
1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
2. Комитет по вопросам бюджета;
3. Комитет по вопросам экономического развития;
4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
6. Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
7. Комитет по вопросам цифровой трансформации;
8. Комитет по вопросам правовой политики;
9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
13. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
14. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
18. Комитет по вопросам свободы слова;
19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
20. Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;
21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
22. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
23.Комитет по вопросам молодежи и спорта.
Таким образом, количество комитетов Рады сокращено с 27 до 23, а также упразднена спецкомиссия по приватизации.
В то же время, на заседании подготовительной группы поднимался вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов, по которому консенсус среди депутатов не был найден. В связи с этим, данный вопрос будет позже дополнительно рассмотрен на заседании профильной подгруппы.
Среди прочего, на заседании принято решение обратится в Центральную избирательную комиссию с тем, чтобы депутатские удостоверения и нагрудные значки парламентарии получали не в Центризбиркоме, а непосредственно в здании Верховной Рады.
Также подготовительная депутатская группа решила расширить перечень приглашаемых лиц на торжественное заседание. В частности, кроме представителей диппредставительств предполагается пригласить и делегатов от межпарламентских международных организаций, в которых Украина принимает участие.
Кроме этого, депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады 9-го созыва решила направить приглашения 9 межпарламентским организациям, в том числе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для участия в первом торжественном заседании украинского парламента.
Как передает корреспондент, среди приглашенных организаций – ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.