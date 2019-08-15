Подготовительная группа сформировала 23 комитета Рады: список

Новости Украины:Завершилось заседание подготовительной депутатской группы, на котором должно было сформироваться 23 комитета новой Рады.

Подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва.

Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы в четверг в Киеве.

Также в новой Раде решили не создавать специальную комиссию по приватизации.

В частности, предлагается сформировать следующие парламентские комитеты:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

2. Комитет по вопросам бюджета;

3. Комитет по вопросам экономического развития;

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

6. Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации;

8. Комитет по вопросам правовой политики;

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

13. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

14. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;

18. Комитет по вопросам свободы слова;

19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

20. Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

22. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

23.Комитет по вопросам молодежи и спорта.

Таким образом, количество комитетов Рады сокращено с 27 до 23, а также упразднена спецкомиссия по приватизации.

В то же время, на заседании подготовительной группы поднимался вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов, по которому консенсус среди депутатов не был найден. В связи с этим, данный вопрос будет позже дополнительно рассмотрен на заседании профильной подгруппы.

Среди прочего, на заседании принято решение обратится в Центральную избирательную комиссию с тем, чтобы депутатские удостоверения и нагрудные значки парламентарии получали не в Центризбиркоме, а непосредственно в здании Верховной Рады.

Также подготовительная депутатская группа решила расширить перечень приглашаемых лиц на торжественное заседание. В частности, кроме представителей диппредставительств предполагается пригласить и делегатов от межпарламентских международных организаций, в которых Украина принимает участие.

Кроме этого, депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады 9-го созыва решила направить приглашения 9 межпарламентским организациям, в том числе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для участия в первом торжественном заседании украинского парламента.

Как передает корреспондент, среди приглашенных организаций – ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.