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Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады

Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
20:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:"Европейская солидарность" предлагает руководителей четырех комитетов Верховной Рады.

Партия "Европейская солидарность" настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады согласно закону и предложила руководителей четырех комитетов.

Как отмечается в заявлении партии, на пост руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагается Михаил Забродский, в комитет по вопросам европейской интеграции – Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Регламентным комитетом может руководить представитель партии Олег Синютка, а комитетом по делам ветеранов и лиц с инвалидностью - Яна Зинкевич, заявила "Евросолидарность".

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"Партия "Европейская солидарность" подчеркивает, что партия большинства "Слуга народа" должна неукоснительно соблюдать требования закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" и гарантировать пропорциональное распределение квот руководящих должностей в комитетах парламента", - говорится в заявлении.

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Все по теме:

Верховная Рада, Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Слуга народа", Европейская солидарность, Комитеты Рады.
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