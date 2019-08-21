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Омелян раскритиковал возможную продажу "Укрзализныци"

Омелян раскритиковал возможную продажу "Укрзализныци"
10:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает плохой идеей "разделение" или продажу "Укрзализныци".

Идею советника президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко о разделении и продаже АО "Укрзализныця" министр инфраструктуры Владимир Омелян считает провальной.

"Сегодняшний тезис неизвестного мне советника президента Украины Олега Устенко откровенно шокировал: "Укрзализныця" должна быть убита и расчленена"… Мы точно намерены ее убивать?! А бизнес и людей Вы спросили? А что они Вам сказали? А чем Вы будете все и всех возить взамен?", - написал министр на своей странице в Facebook.

Омелян подчеркнул, что в нынешнем состоянии стоимость компании существенно ниже возможной, и напомнил, что "Укрзализныця" имеет статус стратегической компании, чья приватизация запрещена законом.

"Убить и расчленить" - это смерть не только крупнейшей компании, но и крест на логистике всего государства, выбрасывание на улицу сотен тысяч людей", - заявил министр.

Омелян считает, что качественная реформа "Укрзализныци", создание комфортных хорошо оплачиваемых рабочих мест даст около 1 млн голосов железнодорожников и их семей в поддержку политика, который сможет реализовать эту реформу.

"В абсолютных числах "Укрзализныця" - это 70% грузовых перевозок всего государства, сотни миллионов пассажиров ежегодно, 3-5% ВВП, потенциально самая крупная и лучшая государственная компания Украины, которая может не только успешно работать внутри страны, но и быть большим восточноевропейским игроком", - считает Омелян.

По его словам, единственный путь развития "Укрзализныци" сегодня - это глубинная реформа, состоящая из нескольких этапов. В частности, это лишение возможности политического влияния на деятельность компании, быстрые реформы, которые дадут возможность за шесть месяцев стабилизировать компанию и системно подойти ко всем видам перевозок, а также запуск в тестовом режиме частной грузовой и пассажирской тяги, запуск производства электровозов и пассажирских поездов, инвестиции в инфраструктуру.

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Кроме того, по мнению министра, "Укрзализныце" в течение двух лет необходимо провести подготовку к IPO и осуществить выход на рынки перевозок соседних государств, а через два-три года выйти на IPO и продать небольшую долю акций, при этом желательно не портфельному, а стратегическому инвестору.

"Это амбициозно, но возможно… Напоминаю, "Гиперлуп" я еще не запустил, перевозить вместо УЗ будет некому", - подчеркнул министр.

Советник президента по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Устенко считает, что крупные государственные компании-монополисты, в частности АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать.

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Укрзализныця, Кабмин, Олег Устенко, Владимир Зеленский, Владимир Омелян.
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