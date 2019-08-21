Facebook ищет журналистов для нового раздела

Компания Facebook планирует нанять команду опытных журналистов для отбора новостей для нового раздела, который будет называться News Tab.
Об этом сообщает The New York Times.
"Наша цель в том, чтобы News Tab предоставляла персонализированные, чрезвычайно актуальны для пользователей новости... Мы наняли небольшую команду журналистов, чтобы убедиться, что пользователи получат лучшие истории", - отметила в комментарии журналистам руководитель Facebook по вопросам партнерства в сфере новостей Кэмпбелл Браун.
Как отмечается, формирование контента для нового раздела в мобильном приложении соцсети возьмет на себя команда журналистов из разных СМИ. Они будут отбирать и проверять новости на достоверность. Информацию о вакансии соцсеть опубликует уже сегодня.
Как сообщалось, компания Facebook подвергается критике за ненадлежащий контроль новостей. В частности, в 2016 году российские агенты через Facebook распространяли ложные новости, чтобы повлиять на результаты американских президентских выборов.