Facebook создала браслет для взаимодействия внутри соцсети без использования рук

Новости технологии: На Всемирной конференции по тактильным технологиям Facebook показала прототип тактильного VR/AR устройства под названием Tasbi.

Его создала команда из шести исследователей лаборатории Facebook и аспирантов Университета Райса.

Facebook создала инструмент для взаимодействия внутри социальной сети без использования рук. Для этого исследователи из Facebook разработали прототип браслетов Tasbi, которые посылают различные виды тактильной обратной связи через руки и запястья пользователя.

Это набор небольших устройств, соединенных с центральной группой. Один из них выглядит как смарт-часы большого размера с тактильным приводом. В то же время каждое из маленьких устройств имеет свой линейный привод, способный точно передавать вибрации и динамически регулировать напряжение из разных мест на запястье.

В совокупности они могут обеспечивать "вибрации" и "сжимания" — таким образом пользователь будет взаимодействовать с контентом. Каждое движение будет означать определенную реакцию.

Устройство само по себе не отслеживает движение пальцев. Потенциально это можно сделать с помощью программного обеспечения для компьютерного зрения, анализирующего изображения, получаемые с камер, установленных на гарнитуре. Разработчики планируют доработать устройство, добавив эту функцию.