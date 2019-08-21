Заряжайся на вокзалах и в поездах: Укрзализныця установит розетки с USB-портами

Новости Бизнеса:В "Укрзализныце" напомнили, что согласно принятому в 2017 году решению заряжать гаджеты на вокзалах и в поездах можно бесплатно.

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует установить на железнодорожных вокзалах розетки с USB-портами. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Facebook.

Также в "Укрзализныце" напомнили, что, согласно принятому в 2017 году решению, заряжать гаджеты на вокзалах и в поездах можно бесплатно.

"Если у вас будут требовать за это (зарядку гаджетов) деньги, обязательно сообщите в наш контактный центр: 0 800 503 111", - подчеркнули в компании.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.