Солнечные панели Tesla самовоспламеняются: Walmart подает в суд

Новости Бизнеса:Walmart подает в суд на Tesla после возгорания солнечных панелей в магазине.

Walmart подала в суд на Tesla (компания Илона Маска, реализующая электрические автомобили и "чистую" энергию) после того, как солнечные панели для крыши загорелись в семи магазинах сети.

Об этом сообщил CNBC.

По заявлениям Walmart, подобные инциденты были связаны с недостаточным контролем безопасности панелей от Tesla. Плохое заземление, изобилие технических дефектов и инспекция, не разбирающаяся в технологии – вот "грехи" Tesla, которые в Walmart не смогли простить.

Сеть магазинов обвинила Tesla в нарушении условий контракта, грубой небрежности и нарушении отраслевых стандартов. Walmart потребовала не только возместить весь ущерб, но и убрать солнечные панели из более чем 240 магазинов сети.

В это же время активно Tesla борется за свой бизнес в сфере альтернативных источников энергии, поэтому негативная огласка может существенно снизить темпы развития отрасли. На биржевом рынке уже наблюдают падение акций компании.