Акции завода "Мотор Сич": кто их приобрел

Новости Бизнеса:Китайские компании купили более 50% акций завода.

Китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование у Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода "Мотор Сич".

Об этом сообщает Hromadske.

Директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш заявил, что китайские компании уже купили акции заоду и теперь - "решение за АМКУ".

"Когда оно будет - мы не знаем", - отметил Малыш.

Малыш не подтвердил информацию издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании "Beijing Skyrizon Aviation".

Ранее WSJ со ссылкой на источники в администрации сообщила, что США попытаются помешать покупке украинского завода "Мотор Сич" китайской компанией.