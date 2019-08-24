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США хотят убедить Украину не продавать "Мотор-Сич" Китаю

США хотят убедить Украину не продавать "Мотор-Сич" Китаю
13:25 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:В США считают, что это часть национальной безопасности и национально-оборонительной стратегии.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон лично пытался убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviati.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные из администрации президента США. По информации издания, на следующей неделе Джон Болтон посетит Киев и планирует встречу с руководством "Мотор-Сич".

"Мы поговорим с Украинской об амбициях Китая и о том, что мы видим в том, что Китай имеет в виду", - отмечает высокопоставленный чиновник администрации.

"Это все является частью стратегии национальной безопасности и национально-оборонительной стратегии. Это стратегическая конкуренция с Китаем ", - добавляет он.

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Издание отмечает - соглашение с "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.

По данным американских чиновников и авиационных служб частного сектора, китайцы особенно хотят получить возможность производства тяжелых авиадвигателей. "Мы раз удерживаем китайцев от овладения этой технологии", - отмечает других чиновник администрации президента США.

Приобретение "Мотор Сич" будет способствовать наращиванию военных сил Китая, чему Вашингтон пытался препятствовать путям введения эмбарго на продажу товаров военного назначения.

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Издание также отмечает, что официальные лица Украины и Китая отказались комментировать эту сделку.

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Украина, США, Мотор Сич, Джон Болтон, Beijing Skyrizon Aviati..
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