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Торговая война продолжается: Трамп повысил пошлины на китайские товары

Торговая война продолжается: Трамп повысил пошлины на китайские товары
07:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Дональд Трамп отреагировал на новые тарифы Китая на товары объемом 75 миллиардов долларов США.

C 1 октября США повысят пошлины на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов на 30 процентов вместо 25, как было запланировано ранее, заявил Дональд Трамп в своем Twitter.

Также американский лидер сообщил, что с 1 сентября пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов буду увеличены на 15 процентов вместо десяти.

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары [объемом] 75 миллиардов долларов США», —написал Трамп.

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Ранее Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов. Они вступят в силу в те же сроки, что и новые санкции США, — 1 сентября и 15 декабря текущего года.

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Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты стартовало в 2018 году. Трамп еще в ходе предвыборной кампании 2016 года обещал добиться справедливой торговли с Китаем. Главным оружием Вашингтон выбрал торговые пошлины. По мнению главы Белого дома, США имеют преимущество в импорте и не могут проиграть. В 2018 году Китай импортировал из США товаров на сумму около 180 миллиардов долларов, что меньше, чем объем американских санкций.

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Китай, США, Дональд Трамп, Торговая война США и Китая.
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