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Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет

Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
05:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Дональд Трамп хочет остаться на посту главы США еще на 14 лет.

Во время общения с журналистами за пределами Белого дома президент США Дональд Трамп снова порассуждал о том, чтобы остаться на президентском посту дольше положенного срока.

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что это произошло, когда глава государства критиковал газету The New York Times, которая, по его мнению, пытается превратить его в расиста. Он заявил, что является президентом с наименее расистскими взглядами. При этом лидер заметил, что издание пытается использовать против него все, что может. Он также назвал газету нечестной и совершенно утратившей доверие.

«Через шесть лет — или через 10 или, может, через 14, верно? – через шесть лет, когда меня не будет (на посту президента. – ред.), The New York Times очень быстро прекратит существование», — заявил Трамп.

Трамп требует от The New York Times раскрыть свои источники скандальной статьи

Издание напоминает, что это уже не первый раз, когда американский лидер шутит о том, что останется в Белом доме после 2025 года. Ранее он размещал в твиттере шуточное видео, а также делал подобные заявления во время выступления перед своими сторонниками на митингах.

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Президент, Белый дом, The New York Times, Дональд Трамп.
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