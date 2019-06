Трамп требует от The New York Times раскрыть свои источники скандальной статьи

Возмущение президента вызвала публикация, посвященная возможному кибервмешательству США в российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"История об эскалации атак США на российскую энергосистему - это Fake News и The Failing New York Times об этом знает", - подчеркнул Трамп.

The story in the @nytimes about the U.S. escalating attacks on Russia’s power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable!

