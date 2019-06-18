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Трамп требует от The New York Times раскрыть свои источники скандальной статьи

Трамп требует от The New York Times раскрыть свои источники скандальной статьи
15:22 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент США Дональд Трамп после скандальной публикации призвал издание New York Times "немедленно раскрыть свои источники", он уверен, что они фальшивые.

Возмущение президента вызвала публикация, посвященная возможному кибервмешательству США в российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"История об эскалации атак США на российскую энергосистему - это Fake News и The Failing New York Times об этом знает", - подчеркнул Трамп.

 

Хозяин Белого дома потребовал от газеты "немедленно раскрыть свои источники", выразив вместе с тем уверенность в том, что они (если таковые вообще существуют), являются фальшивыми.

Напомним, 15 июня в NYT вышла статья, в которой утверждалось, что США тайно внедряют вредоносные коды в российские энергосети. Трамп назвал эту публикацию ложной и обвинил газету в "виртуальном акте государственной измены". Президент также назвал эту публикацию неправдивой, назвав СМИ "коррумпированными" и "врагами народа".

Как пишет “Голос Америки”, в субботу газета The New York Times, ссылаясь на бывших и нынешних американских чиновников сообщила, что США внедряет вредоносные программы в компьютерные системы России, отвечающих за энергообеспечение страны, и другие объекты. Эти шаги осуществляются в рамках более широкой инициативы "направленной против подразделений Москвы, ответственных за дезинформацию и кибератаки во время промежуточных выборов 2018 года", - пишет издание.

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Источники., New York Times, Дональд Трамп, Расскрытие, Скандальная публикация.
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