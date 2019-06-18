Трамп требует от The New York Times раскрыть свои источники скандальной статьи

Новости мира: Президент США Дональд Трамп после скандальной публикации призвал издание New York Times "немедленно раскрыть свои источники", он уверен, что они фальшивые.

Возмущение президента вызвала публикация, посвященная возможному кибервмешательству США в российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"История об эскалации атак США на российскую энергосистему - это Fake News и The Failing New York Times об этом знает", - подчеркнул Трамп.

The story in the @nytimes about the U.S. escalating attacks on Russia’s power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Хозяин Белого дома потребовал от газеты "немедленно раскрыть свои источники", выразив вместе с тем уверенность в том, что они (если таковые вообще существуют), являются фальшивыми.

Напомним, 15 июня в NYT вышла статья, в которой утверждалось, что США тайно внедряют вредоносные коды в российские энергосети. Трамп назвал эту публикацию ложной и обвинил газету в "виртуальном акте государственной измены". Президент также назвал эту публикацию неправдивой, назвав СМИ "коррумпированными" и "врагами народа".

Как пишет “Голос Америки”, в субботу газета The New York Times, ссылаясь на бывших и нынешних американских чиновников сообщила, что США внедряет вредоносные программы в компьютерные системы России, отвечающих за энергообеспечение страны, и другие объекты. Эти шаги осуществляются в рамках более широкой инициативы "направленной против подразделений Москвы, ответственных за дезинформацию и кибератаки во время промежуточных выборов 2018 года", - пишет издание.