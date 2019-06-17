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Трамп обвинил газету The New York Times в "измене"

Трамп обвинил газету The New York Times в "измене"
01:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Дональд Трамп назвал The New York Times "врагами народа".

Президент Дональд Трамп обвинил The New York Times в "виртуальной измене" после того, как издание опубликовало статью о том, что Соединенные Штаты активизировали атаки на компьютерные системы, которые отвечают за энергообеспечение России.

"Можете поверить, что неудачная The New York Times недавно опубликовала статью, в которой утверждает, что США в значительной степени увеличивают кибератаки на Россию. Это виртуальная измена со стороны некогда крупной газеты, которая так стремится истории, любой истории, даже если это плохо для страны...".

Президент также назвал эту публикацию неправдивой, назвав СМИ "коррумпированными" и "врагами народа".

Как пишет “Голос Америки”, в субботу газета The New York Times, ссылаясь на бывших и нынешних американских чиновников сообщила, что США внедряет вредоносные программы в компьютерные системы России, отвечающих за энергообеспечение страны, и другие объекты. Эти шаги осуществляются в рамках более широкой инициативы "направленной против подразделений Москвы, ответственных за дезинформацию и кибератаки во время промежуточных выборов 2018 года", - пишет издание.

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Президент Трамп, сообщает газета, ссылаясь на неназванных чиновников, скорее всего о нападениях предупрежден не был.

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СМИ, The New York Times, Газета, Дональд Трамп, Вирутальная измена, Враг народа.
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