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Трамп пугает угрозой краха американской экономики

Трамп пугает угрозой краха американской экономики
07:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп считает, что американская экономика потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на второй срок в 2020 году, то в США произойдет крах рынка.

Об этом он написал в Twitter.

"Экономика Трампа бьет рекорды и имеет длинные перспективы развития ... Однако, если кто-то, кроме меня, возьмет верх в 2020 году (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому раньше не видели! Сохраните Америку великой", - написал Трамп.

 Напоминаем, Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в публикации фальшивых, по его мнению, данных предвыборных соцопросов, которые свидетельствуют о преимуществе Джо Байдена.

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США, Выборы, Экономика, Президент, Дональд Трамп.
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