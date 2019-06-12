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Трамп назвал "позорными" соцопросы о преимуществе Байдена

Трамп назвал "позорными" соцопросы о преимуществе Байдена
19:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп убежден, что имеет наибольшую поддержку избирателей.

Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в публикации фальшивых, по его мнению, данных предвыборных соцопросов, которые свидетельствуют о преимуществе Джо Байдена.

Об этом он заявил в нескольких сообщениях на своей официальной странице в Тwitter.

"Медиа "фейковых новостей" никогда не были такими позорными, как сегодня. Слава Богу, мы можем противостоять в социальных медиа. Новое оружие, которое они выбрали, это фейковые результаты соцопросов, которые иногда называют заниженными результаты (они занижают цифры). Так уже было в 2016 году, но сейчас - хуже", - написал нынешний глава Белого дома.

В связи с этим он заявил, что сейчас имеет самую большую поддержку избирателей.

"Фейковые (коррумпированные) СМИ сообщили, что получили утечку данных соцопросов, которые провела моя кампания", - отметил Трамп, подчеркнув, что "несмотря на фальшивую и бесконечную охоту на ведьм, (этот опрос - ред.) показал лучшие результаты, чем мы когда-либо имели".

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Трамп выразил уверенность, что снова выиграет выборы.

Между тем, социологический опрос граждан по всей Америке, проведенный Quinnipiac University и обнародованный во вторник, показывает преимущество Джо Байдена над Дональдом Трампом, если бы выборы состоялись сейчас. Так, по подсчетам социологов, 60% женщин поддерживают Байдена, 34% за Трампа. Мужчины разделились также в пользу экс-вице-президента США в соотношении 47% к 46%.

Правда, у Трампа осталось незначительное преимущество среди белых избирателей - 47% против 46% за Байдена.

В то же время, большую внутриполитическую поддержку имеет кандидат от демократов Джо Байден - 95% против 3%. Поддержка республиканцами Трампа составляет 91% против 6%.

В опросе приняли участие 1214 граждан с правом голоса на выборах в Соединенных Штатах.

Как сообщалось, 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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США, Дональд Трамп, Выборы в США, Джой Байден.
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