Болтон назвал страны, распространяющие фейки об администрации Трампа

Новости мира: Болтон обвинил Россию и Китай в распространении фейков об администрации Трампа.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у США есть основания полагать, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР пытаются распространять фейки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фейки касаются различий во мнениях между главой Белого дома и его ближайшим окружением. Вину за распространение этих сообщений Болтон возложил на журналистов.

"Стенографисты этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают эти фальшивки", — сказал он.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая в последнее время критиковала возможность немедленного введения импичмента против президента Дональда Трампа, заявила, что этот вопрос остается на рассмотрении, однако требует дополнительного обоснования.