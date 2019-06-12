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Болтон назвал страны, распространяющие фейки об администрации Трампа

Болтон назвал страны, распространяющие фейки об администрации Трампа
06:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Болтон обвинил Россию и Китай в распространении фейков об администрации Трампа.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у США есть основания полагать, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР пытаются распространять фейки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фейки касаются различий во мнениях между главой Белого дома и его ближайшим окружением. Вину за распространение этих сообщений Болтон возложил на журналистов.

"Стенографисты этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают эти фальшивки", — сказал он.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая в последнее время критиковала возможность немедленного введения импичмента против президента Дональда Трампа, заявила, что этот вопрос остается на рассмотрении, однако требует дополнительного обоснования.

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Все по теме:

Китай, Россия, Иран, КНДР, Венесуэла, Дональд Трамп, Джон Болтон, Фейки.
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