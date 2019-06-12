Скачать
Среда, 12.06.2019
Литва подарила Украине почти миллион патронов к стрелковому оружию
Литва подарила Украине почти миллион патронов к стрелковому оружию
"Заранее очень благодарен": Климкин вновь обратился к депутатам
"Заранее очень благодарен": Климкин вновь обратился к депутатам
Дефлимпийская сборная Украины обыграла Россию на ЧЕ-2019
Дефлимпийская сборная Украины обыграла Россию на ЧЕ-2019
Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"

Спикер Палаты представителей США: Вопрос импичмента Трампа не снят с рассмотрения

Спикер Палаты представителей США: Вопрос импичмента Трампа не снят с рассмотрения
01:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Демократы в Конгрессе считают возможным импичмент Трампа.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая в последнее время критиковала возможность немедленного введения импичмента против президента Дональда Трампа, заявила, что этот вопрос остается на рассмотрении, однако требует дополнительного обоснования.

Об этом она рассказала во время выступления во вторник на Финансовом саммите, организованном Фондом Питера Петерсона, сообщает CNN.

"Этот (вопрос импичмента - ред.) не снят с рассмотрения", - заявила влиятельная конгресвумен.

Тем не менее, Пелоси выступила против немедленного начала процесса импичмента президента Трампа на фоне призывов ее однопартийцев, в том числе тех, кто участвует в выборах президента США.

Советник Трампа допустил третий саммит США-КНДР

В этой связи Пелоси поставила под вопрос эффективность процесса импичмента на нынешнем этапе из-за отсутствия доказательств, которые гарантировали бы конечную цель этих усилий.

"Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?" - отметила Пелоси, добавив, что все завершится обжалованием в судах.

В этой связи Пелоси назвала недавно достигнутое соглашение с Министерством юстиции относительно получения документов из доклада Роберта Мюллера победой в поддержку нынешнего подхода Палаты представителей США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
02 Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
03 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
04 Мода 2019: 10 самых популярных цветов летнего сезона
05 Вакарчук: Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лечение политзаключенному Бекирову
ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лечение Бекирову
Вакарчук: Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас
Вакарчук: Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас
Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено
Романтика: Крис Хемсворт поделился нежным снимком с женой
Романтика: Крис Хемсворт поделился нежным снимком с женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь