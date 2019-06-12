Спикер Палаты представителей США: Вопрос импичмента Трампа не снят с рассмотрения

Новости мира: Демократы в Конгрессе считают возможным импичмент Трампа.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая в последнее время критиковала возможность немедленного введения импичмента против президента Дональда Трампа, заявила, что этот вопрос остается на рассмотрении, однако требует дополнительного обоснования.

Об этом она рассказала во время выступления во вторник на Финансовом саммите, организованном Фондом Питера Петерсона, сообщает CNN.

"Этот (вопрос импичмента - ред.) не снят с рассмотрения", - заявила влиятельная конгресвумен.

Тем не менее, Пелоси выступила против немедленного начала процесса импичмента президента Трампа на фоне призывов ее однопартийцев, в том числе тех, кто участвует в выборах президента США.

В этой связи Пелоси поставила под вопрос эффективность процесса импичмента на нынешнем этапе из-за отсутствия доказательств, которые гарантировали бы конечную цель этих усилий.

"Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?" - отметила Пелоси, добавив, что все завершится обжалованием в судах.

В этой связи Пелоси назвала недавно достигнутое соглашение с Министерством юстиции относительно получения документов из доклада Роберта Мюллера победой в поддержку нынешнего подхода Палаты представителей США.