Советник Трампа допустил третий саммит США-КНДР

Новости мира: В США допустили возможность третьего саммита с КНДР, но все зависит от севернокорейской стороны.

В Белом доме утверждают, что третий саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР возможен при желании Пхеньяна.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, такой саммит вполне возможен, и все зависит от Пхеньяна.

Болтон отметил, что Вашингтон будет готов провести саммит, если к этому будет готова северокорейская сторона.

Предыдущий саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе один на один, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к согласию и не стали подписывать совместный документ.

Аналитики говорят, что Ким Чен Ын, возможно, требовал чрезмерного ослабления санкций и предлагал слишком мало шагов по ядерному разоружению.

Первая встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоялась в Сингапуре год назад.