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На рынках, школах, у рек и на холмах: в КНДР более 300 мест для казней

На рынках, школах, у рек и на холмах: в КНДР более 300 мест для казней
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Правозащитники обнаружили в Северной Корее более 300 мест для казней людей.

Группа южнокорейских правозащитников Transitional Justice Working Group идентифицировала на территории Северной Кореи сотни мест, где казнят людей.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на доклад группы.

"Группа южнокорейских правозащитников заявила об идентификации сотни мест в Северной Корее, где происходят публичные и внесудебные казни", - говорится в сообщении.

По данным Transitional Justice Working Group, в целом речь идет о 323 таких местах.

Как объяснили правозащитники, часто казни происходят на рынках, школах, а также у рек, в полях и на холмах.

Сами казни происходят после показательного и непродолжительного судебного заседания на местах, без присутствия адвокатов.

В то же время членов семей обвиняемых или их соседей заставляют смотреть на саму казнь.

Отмечается, что о таких местах стало известно благодаря показаниям 600 граждан КНДР, бежавших в Южную Корею.

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По мнению автора доклада Шим Хи Сока, количество казней уменьшается, однако вероятно, что многие из них проводятся тайно.

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Северная Корея, КНДР, Казнь, Правозащитники, Казни.
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