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В КНДР казнили дипломатов из-за провального саммита во Вьетнаме

В КНДР казнили дипломатов из-за провального саммита во Вьетнаме
09:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Власти КНДР казнили пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое.

В Северной Корее в марте казнили спецпредставителя Госсовета КНДР по США Ким Хёк Чола и четырех других чиновников министерства иностранных дел после неудавшегося саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo.

Согласно сообщению Ким Хёк Чол, возглавлявший переговоры по поводу саммита в Ханое, был обвинен в шпионаже и расстрелян. Слухи о смерти дипломата начали появляться после того, как на протяжении нескольких месяцев его имя перестало появляться в СМИ.

Также сообщается, что главный помощник Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль, который также принимал участие в саммите, был приговорен к каторжным работам в лагерях.

СМИ узнали причины срыва саммита Трампа и Ким Чен Ына

Как сообщалось, по итогам мартовского саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

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Все по теме:

Саммит, Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Ханой, Денуклеаризация.
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