В КНДР казнили дипломатов из-за провального саммита во Вьетнаме

Новости мира: Власти КНДР казнили пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое.

В Северной Корее в марте казнили спецпредставителя Госсовета КНДР по США Ким Хёк Чола и четырех других чиновников министерства иностранных дел после неудавшегося саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo.

Согласно сообщению Ким Хёк Чол, возглавлявший переговоры по поводу саммита в Ханое, был обвинен в шпионаже и расстрелян. Слухи о смерти дипломата начали появляться после того, как на протяжении нескольких месяцев его имя перестало появляться в СМИ.

Также сообщается, что главный помощник Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль, который также принимал участие в саммите, был приговорен к каторжным работам в лагерях.

Как сообщалось, по итогам мартовского саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.