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СМИ: В МИД КНДР назвали основную причину неудачи переговоров с США в Ханое

СМИ: В МИД КНДР назвали основную причину неудачи переговоров с США в Ханое
14:57 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: КНДР пригрозила США, что переговоры о денуклеаризации никогда не возобновятся.

Северная Корея заявила, что "произвольная и нечестная" позиция США привела к неспособности достичь договоренности во время второго саммита лидеров, предупредив, что ядерная проблема никогда не будет решена без нового подхода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель МИД Северной Кореи обвинил Соединенные Штаты в попытке переложить вину за срыв саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в феврале.

"Основной причиной неудачи переговоров КНДР-США на высшем уровне в Ханое является произвольная и нечестная позиция, занятая Соединенными Штатами – они настаивают на методе, который совершенно невозможно реализовать", - сказал неназванный представитель МИД в заявлении, сделанном официальным информационным агентством KCNA.

"Чем дальше будет расти их недоверие и враждебные действия по отношению к КНДР, тем жестче будет наша реакция", - заявил чиновник.

"И, соответственно, перспектива решения ядерной проблемы будет гораздо мрачнее", - подчеркнул он.

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Это заявление стало последней критикой Соединенных Штатов после провального саммита во Вьетнаме, на котором Ким добивался смягчения санкций в обмен на частичный демонтаж ядерной программы Северной Кореи.

В последние недели напряженность вновь возросла. В начале этого месяца КНДР запустила ракеты малой дальности, и Вашингтон сообщил о задержании северокорейского судна, подозреваемого в незаконных поставках угля в нарушение санкций.

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США, Саммит, КНДР, Ханой, Денуклеаризация.
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